الشرطة تقبض على العقل المدبر والمنفذ لأخطر سلسلة جرائم في رام الله

الخميس 02 أكتوبر 2025 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على العقل المدبر والمنفذ لأخطر سلسلة جرائم في رام الله



رام الله/سما/

تمكنت المباحث العامة بشرطة محافظة رام الله والبيرة، وبعد عمليات متابعة دقيقة وبحث وتحرٍ، ومهمة نوعية من إلقاء القبض على شخص مسجل خطر ارتكب سلسلة من الجرائم الخطرة، من السطو المسلح، وسرقة المركبات والمنازل والشركات وحيازة السلاح.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، إن المشتبه به متورط في سلسلة عمليات إجرامية متكررة، تنوعت بين السطو العنيف وسرقة المركبات، واقتحام الشركات والمنازل مستخدماً السطو العنيف والتخفي، وبمبالغ مسروقة تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 ألف دينار أردني وعشرات آلاف الشواقل.

وأكد ارزيقات التحفظ عليه لإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

