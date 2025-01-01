  1. الرئيسية
4 اصابات بحادث طعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر البريطانية

الخميس 02 أكتوبر 2025 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 اصابات بحادث طعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر البريطانية



لندن / وكالات /

أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الخميس، أنها تتعامل مع حادث كبير خارج كنيس يهودي في شارع "ميدلتون"، وأنها أطلقت النار على شخص تعتقد أنه منفذ لعملية طعن ودهس.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت بلاغاً عند الساعة 9:31 صباحاً من قبل أحد المواطنين، الذي أبلغ أنه شاهد سيارة تتجه نحو حشداً من المارة، وأن رجلاً تعرّض للطعن.

وأضافت أنها أرسلت وحدات مسلّحة عند الساعة 9:34 صباحاً، مع استمرار ورود بلاغات أخرى من مواطنين تفيد بتعرض أحد حراس الأمن لهجوم بسكين.

وأعلنت الشرطة تطبيق خطة الطوارئ "PLATO" والتعامل مع الحادث باعتباره "حادثاً كبيراً" عند الساعة 9:37 صباحاً.

وذكرت أنه في الساعة 9:38 صباحاً، أطلق عناصر الشرطة المسلّحة النار، ما أسفر عن إصابة رجل يُعتقد أنه المنفذ.

وأضافت أن المسعفين يقدمون الرعاية الطبية لعدد من الأشخاص، بينهم أربعة أصيبوا بجروح نتيجة الدهس والطعن.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة لحين الانتهاء من التعامل مع الحادث.

وقال عمدة مانشستر الكبرى، آندي برنهام، إن الخطر المباشر "يبدو أنه قد زال"، بعد إطلاق الشرطة للنار على المهاجم.

