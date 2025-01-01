  1. الرئيسية
الجبهة الشعبية تدعو لعقد لقاء وطني عاجل للرد الموحد على خطة ترامب

الخميس 02 أكتوبر 2025 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الأولوية الرئيسية الأولى هي وقف المحرقة التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة، الذي قَدمّ ولا يزال تضحيات هائلة دفاعاً عن وطنه وأرضه وهويته، ووفاءً لقضيته.

وقالت في بيان لها يوم الخميس، وفي "ضوء ما صدر من إعلان عن الخطة الأمريكية، وما صاحب إعلانها وتضمنته من شروطٍ بحاجة لدراستها ونقاشها والرد عليها بشكل وطني مسؤول وموحد، وتزامن ذلك مع استمرار تعرض شعبنا لويلات التهجير والمجازر والتجويع وجرائم حرب الإبادة وتهديد بتصعيدها بدعمٍ وغطاء أمريكي، نشدد على أننا أمام مسؤولية تاريخية تستدعي وبشكلٍ سريع وعاجل موقف موحد من الكل الوطني الفلسطيني، ليتحمل الجميع مسؤولياته أمام شعبنا وامام التاريخ".

وأكدت الجبهة، "أنها تعمل على التشاور مع كل المكونات والقوى الوطنية، من أجل عقد لقاء وطني عاجل لأجل إصدار موقف وطني جماعي، دون تفرد من اي طرف، او تهرب أي طرف من مسؤولياته".

كما تشدد الجبهة على ضرورة تكاتف الجميع، فلسطينياً وعربياً وأممياً، لوقف المحرقة التي يتعرض لها شعبنا، وضمان الانسحاب وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية وحقوق شعبنا وقضيته العادلة، وتطلعاته المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير.

ختاماً، اكدت مجدداً على أن عقد هذا الاجتماع أصبح ضرورة وطنية مُلحّة في هذه المرحلة للوصول إلى قرار وطني مُوحّد بخصوص المقترح الأمريكي، وما تتضمنه بعض بنوده من مخاطر سياسية ووجودية، وذلك لتفويت الفرصة على أي محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، أو السعي إلى ترجمة نتائج الحرب في قوالب سياسية قد تُستغل لإعادة صياغة المشهد بما يتعارض مع الحقوق الوطنية الثابتة.

