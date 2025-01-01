  1. الرئيسية
أسطول الصمود" ينشر أسماء سفنه التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم

الخميس 02 أكتوبر 2025 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسطول الصمود" ينشر أسماء سفنه التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم



وكالات / سما/

أظهرت بيانات "أسطول الصمود" أنّ بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضت 40 قاربا من أصل 44، كانت في طريقها إلى قطاع غزة ضمن مهمة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

ونشر أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، أسماء سفنه التي تعرضت لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه.

وذكر الأسطول في تدوينة عبر منصة "إكس"، الخميس، أن 21 سفينة من أصل 44 سفينة متجهة إلى غزة تعرضت لهجوم إسرائيلي.

والسفن التي تعرضت للاعتداء هي: ألما، وسيريوس، وأدارا، وسبيكتر، ويولارا، وأورورا، وأوتاريا، وهوغا، ودير ياسين، وغراند بلو، ومورغانا، وهيو، وسيول، وأول إن، وكابتن نيكوس، وفلوريدا، وكارما، ومحمد بهار، وأوكسيغونو، وفري ويلي، وجانوت 3.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أنّ قوات الكوماندوز البحري (شاييطت 13) وسلاح البحرية الإسرائيلية سيطروا حتى الآن على أكثر من 40 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي".

وقالت إنّ مئات المشاركين الذين تم اعتقالهم يُنقلون حاليًا بشكل جماعي إلى ميناء أسدود، حيث يُتوقّع وصولهم بين الساعة 12:00 و13:00 ظهرًا، تمهيدًا لإجراءات "ترحيل طوعي" أو عبر مسار قضائي يقود إلى ترحيلهم قسرًا إلى دولهم الأصلية.

وأشارت إلى أنّ أربع سفن من الأسطول تعطّلت في عرض البحر بسبب أعطال تقنية ومشاكل في المحركات، مشيرة إلى أنها ستُجبر على التوقف أو تُسحب في حال لم تتمكّن من العودة أو مواصلة الإبحار.

وأضافت أنّ قوات الجيش والبحرية و"الكوماندوز" البحري ينفذون في هذه الأثناء عمليات تمشيط واسعة في البحر، بهدف التأكد من عدم وجود محاولات لسفن نجحت في الاقتراب من سواحل غزة أو دخول ناشطين إلى ما تعتبرها "منطقة بحرية محاصرة".

