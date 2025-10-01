  1. الرئيسية
صحيفة أمريكية : حماس منفتحة على خطة ترامب لكنها تطالب بضمانات قبل القبول

الخميس 02 أكتوبر 2025 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية : حماس منفتحة على خطة ترامب لكنها تطالب بضمانات قبل القبول



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر فلسطينية ان الفصائل أكدت أن الخطة الأمريكية التي قدمت للقادة العرب تختلف عن التي تسلمتها.

وطالبت الفصائل بضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب وانها تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل خشية تكرار تجربة لبنان حيث يواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وسطاء عرب قولهم إن حركة حماس أشارت إلى أنها منفتحة على قبول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة لكنها تطلب المزيد من الوقت لمراجعة شروطها، في الوقت الذي تواجه فيه الحركة ضغوطا متزايدة من الحكومات العربية للموافقة على الاقتراح الذي تدعمه إسرائيل لإنهاء الحرب المدمرة.

أبلغت الحركة الوسطاء بتحفظاتها على بعض بنود الخطة المكونة من عشرين بندًا، بما في ذلك بند نزع سلاحها وتدميره، وهو مطلب سبق أن رفضته. كما ذكرت حماس أن إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48 خلال 72 ساعة، كما هو منصوص عليه في خطة ترامب، سيكون صعبا.

وبحسب زعم الصحيفة الأمريكية فإن مصر وقطر وتركيا أوضحت لحماس أنها إذا رفضت خطة ترامب فلن تحصل على دعم دبلوماسي منها.

