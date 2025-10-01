عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال الاسرائيلي يحاصر مدينة غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 727 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 85 شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة منهم 53 بمدينة غزة و28 بالمنطقة الوسطى وأربعة شهداء جنوب القطاع.

وأحكمت قوات الاحتلال حصار مدينة غزة ومنعت الحركة من الجنوب نحو المدينة وسمحت فقط بخروج المواطنين منها.

ومع هذا القرار توقف إمداد المدينة بالطعام وكذلك الدواء للمشافي .

غزة والشمال

والقت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تُنزل عبوات ناسفة على أسطح منازل المواطنين في منطقة المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة تمهيدًا لتفجيرها.

وشن طيران الاحتلال ست غارات على مربع سكني لعائلة "دغمش"، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار قرب مفترق الغفري على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وسط القطاع.

ومساء الاربعاء استشهد تسعة مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو غرابة" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وهم :الشقيقات روان محمد أبو غرابة (23 عامًا)، إسراء 26 عاما ومروة 22، نعمة سالم أبو غرابة (59 عامًا) وشقيقتها هنية (52 عامًا)، ريم أشرف أبو غرابة (18 عامًا)، هبه عزات القديم (30 عامًا)، محمد خالد أبو مغصيب (18 عامًا) والطفل إلياس سالم أبو بليمة (3 أعوام).

واصيب 13 مواطنا بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المشاعلة جنوب غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

واصيب ثمانية في قصف خيمة تؤوي نازحين داخل جامعة الأقصى غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب الصحة استشهد اربعة مواطنين خلال الـ24 في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 51 مواطنا و180 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى66148 شهيدًا و168716 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13280 شهيدًا و56675 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ 24 ساعة الماضية مناطق المساعدات 4 شهداء و57 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى 2580 شهيدًا وأكثر من 18930 إصابة.