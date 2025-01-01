  1. الرئيسية
الطقس: أجواء معتدلة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الخميس 02 أكتوبر 2025 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء معتدلة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة ان يكون الجو اليوم الخميس معتدلا غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت يكون الجو صافيا بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد يكون الجو غائمًا جزئيا و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

