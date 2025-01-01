  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“المرصد” يكشف معلومات جديدة حول محاولة اغتيال بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو.. من وضع له السم؟

الخميس 02 أكتوبر 2025 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“المرصد” يكشف معلومات جديدة حول محاولة اغتيال بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو.. من وضع له السم؟



موسكو/ وكالات/

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الرئيس السوري السابق تعرض لمحاولة “تسميم” في موسكو.

 

ونقل المرصد عن “مصدر خاص”، أن الأسد تعرض لحالة تسمم، وأن “الجهة التي نفذت العملية تريد إحراج الحكومة الروسية وإتهامها بتصفيته”.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس السوري السابق خرج صباح الإثنين من مستشفى في ضواحي موسكو، وأن حالته الصحية الآن مستقرة.
وأكد أنه لم يسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى إلا لأخيه ماهر، والأمين العام لشؤون رئاسة الجمهورية السابق منصور عزام.
ويقيم الأسد في موسكو منذ أشهر، إذ فر إلى العاصمة الروسية في أعقاب إطاحته من حكم سوريا في ديسمبر من العام الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن الموقف الرسمي لحركة حماس من خطة ترامب ..

الرئاسة : تصريحات عباس زكي مرفوضة ولا تعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني

هآرتس: حماس تتجه للموافقة على خطة ترامب مع بعض التعديلات والضمانات ..

سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين قاتل بمدينة غزة..

البحرية الإسرائيلية تقتحم سفن أسطول الصمود وتعتقل ناشطين.. تركيا تعتبرها “جريمة حرب” وإسبانيا تشكل وحدة مراقبة

تقرير اسرائيلي: حدث صادم دفع السنوار للتخطيط لهجوم اوكتوبر ..ما علاقة وعد الاخرة؟

الاحتلال الاسرائيلي يعلن: نزوح الغزيين جنوبا لن يتم إلا عبر حواجز التفتيش

الأخبار الرئيسية

صحيفة أمريكية : حماس منفتحة على خطة ترامب لكنها تطالب بضمانات قبل القبول

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الخطّة كتبها هواة وواشنطن رفضت تعديلات طلبها القادة العزل واستجابت لتعديلات نتنياهو ..

عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال الاسرائيلي يحاصر مدينة غزة

IMG_1909

على بعد 9 اميال فقط ..مصادر: سفينة "ميكينو" تنجح بكسر الحصار وتدخل مياه غزة الإقليمية

الاحتلال : سيتم ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية