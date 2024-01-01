شهيدان وإصابة بغارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الدولي في جنوب لبنان

بيروت /سما/

استشهد لبنانيان وأصيب ثالث، الخميس، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دولي جنوب البلاد.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن “غارة العدو الإسرائيلي، التي استهدفت سيارة على طريق الجرمق الخردلي، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح”.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ذكرت في وقت سابق أن مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة على طريق الجرمق- الخردلي.

وحتى الساعة 07:20 “ت.غ” لم تتوفر معلومات عن هويه الضحيتين ولم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية عن الغارة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وتم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 التوصل باتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، فقتلت ما يقل عن 280 شخصا وأصابت نحو 625، وفقا بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل أيضا منذ عقود فلسطين وأراضي سورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.