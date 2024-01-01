  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شهيدان وإصابة بغارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الدولي في جنوب لبنان

الخميس 02 أكتوبر 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان وإصابة بغارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الدولي في جنوب لبنان



بيروت /سما/

استشهد لبنانيان وأصيب ثالث، الخميس، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دولي جنوب البلاد.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن “غارة العدو الإسرائيلي، التي استهدفت سيارة على طريق الجرمق الخردلي، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح”.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ذكرت في وقت سابق أن مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة على طريق الجرمق- الخردلي.
وحتى الساعة 07:20 “ت.غ” لم تتوفر معلومات عن هويه الضحيتين ولم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية عن الغارة.

 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.
وتم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 التوصل باتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، فقتلت ما يقل عن 280 شخصا وأصابت نحو 625، وفقا بيانات رسمية.
وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

 

وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل أيضا منذ عقود فلسطين وأراضي سورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن الموقف الرسمي لحركة حماس من خطة ترامب ..

الرئاسة : تصريحات عباس زكي مرفوضة ولا تعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني

هآرتس: حماس تتجه للموافقة على خطة ترامب مع بعض التعديلات والضمانات ..

سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين قاتل بمدينة غزة..

البحرية الإسرائيلية تقتحم سفن أسطول الصمود وتعتقل ناشطين.. تركيا تعتبرها “جريمة حرب” وإسبانيا تشكل وحدة مراقبة

تقرير اسرائيلي: حدث صادم دفع السنوار للتخطيط لهجوم اوكتوبر ..ما علاقة وعد الاخرة؟

الاحتلال الاسرائيلي يعلن: نزوح الغزيين جنوبا لن يتم إلا عبر حواجز التفتيش

الأخبار الرئيسية

صحيفة أمريكية : حماس منفتحة على خطة ترامب لكنها تطالب بضمانات قبل القبول

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الخطّة كتبها هواة وواشنطن رفضت تعديلات طلبها القادة العزل واستجابت لتعديلات نتنياهو ..

عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال الاسرائيلي يحاصر مدينة غزة

IMG_1909

على بعد 9 اميال فقط ..مصادر: سفينة "ميكينو" تنجح بكسر الحصار وتدخل مياه غزة الإقليمية

الاحتلال : سيتم ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية