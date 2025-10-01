  1. الرئيسية
على بعد 9 اميال فقط ..مصادر: سفينة "ميكينو" تنجح بكسر الحصار وتدخل مياه غزة الإقليمية

الخميس 02 أكتوبر 2025 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نجحت سفينة "ميكينو"، إحدى سفن "أسطول الصمود" الدولي، في كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية فجر اليوم، الخميس.

ودخلت "ميكينو" مياه غزة الإقليمية وهي على بعد 9 أميال بحرية من شواطئ القطاع

يأتي هذا النجاح بينما تواصل قوات الاحتلال احتجاز 223 ناشطًا دوليًا من سفن الأسطول الأخرى منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويمثل وصول سفينة "ميكينو" إنجازًا كبيرًا للحملات الدولية الساعية لإنهاء الحصار، حيث يُعد هذا الاختراق تحديًا مباشرًا للإجراءات العسكرية التي يفرضها الاحتلال على سواحل القطاع.

وأفاد المنظمون بأن السفينة نجحت في الوصول رغم أكثر من 20 محاولة اعتراض غير قانونية نفذتها بحرية الاحتلال ضد سفن الأسطول في الأيام الماضية.

وأكدت مصادر الحملة أن قوات الاحتلال تحتجز 223 ناشطًا من جنسيات مختلفة، تم اعتقالهم خلال عمليات اعتراض السفن الأخرى منذ بداية الشهر.

ووصف متحدث باسم الحملة عمليات الاحتجاز بأنها "اختطاف منظم في المياه الدولية"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان سلامة المحتجزين وإطلاق سراحهم.

