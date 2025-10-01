  1. الرئيسية
الاحتلال : سيتم ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا

الخميس 02 أكتوبر 2025 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : سيتم ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا



القدس المحتلة/سما/

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها سترحل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس": تم إيقاف عدة قوارب لأسطول الصمود التابع لـ(حماس) ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي"، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا.

واضافت "الركاب بخير وبصحة جيدة"، وذلك بعدما اعترضت البحرية الإسرائيلية عددا من سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة".

ويتألف الأسطول، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قارباً مدنياً ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.

