البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول مساعدات "الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة

وكالات - سما-

أفاد نشطاء على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة، مساء الأربعاء، بأن البحرية الإسرائيلية بدأت باعتراض سفنهم.

وقال النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن السفن الحربية اقتربت من الأسطول وأمرت بإيقاف محركات السفن.

ويضم أسطول "الصمود العالمي" نحو 50 سفينة صغيرة وعلى متنها حوالي 500 شخص، ويقل كمية رمزية من المساعدات الإنسانية، من غذاء وأدوية، موجهة للفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وكان الأسطول، الذي يشارك فيه كل من غريتا تونبرغ وحفيد نيلسون مانديلا ماندلا مانديلا وعدد من النواب الأوروبيين، قد أصر على مواصلة مهمته لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع والوصول إلى الفلسطينيين، رغم ليلة متوترة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال تياغو آفيلّا، أحد قادة الأسطول والمتحدثين باسمه، للصحفيين الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من على متن السفينة الأم "ألما": "كل دقيقة نتقدم خطوة إضافية".