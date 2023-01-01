الجيش الإسرائيلي يدعي اعتراض مسيرة في إيلات تابعة لجماعة “أنصار الله” أطلقت من اليمن

القدس المحتلة/سما/

ادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في مدينة إيلات، المطلة على ساحل البحر الأحمر (جنوب)، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال الجيش، في بيان بحسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “اعترض سلاح الجو قبل وقت قصير طائرة مسيرة أطلقت من اليمن”.

وأشار إلى أنه “لم يتم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة”.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن “طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أسقطت طائرة مسيرة حوثية انطلقت من اليمن قبل دخولها مدينة إيلات”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق المسيرة حتى الساعة 15:05 ت غ، لكن عادة ما تستهدف جماعة الحوثي المدن الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات، ردا على هجمات تل أبيب ضد اليمن، وتضامنا مع غزة التي تعاني من إبادة مستمرة منذ نحو عامين.

والأربعاء الماضي، أصيب 50 إسرائيليا بينهم 3 بحالة خطرة، جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وسقطت قرب فندق بإيلات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضها.

ووقتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إن الطائرة سقطت في قلب المنطقة السياحية في إيلات، حيث تتركز معظم الأنشطة التجارية والترفيهية بما يشمل الفنادق والمتاجر ومراكز التسوق والملاهي الليلية.

وفي وقت لاحق، كشف تحقيق لسلاح الجو الإسرائيلي، أنه كانت هناك محاولتان لاعتراض المسيرة باستخدام منظومة القبة الحديدية، و”فشلتا” و”في مرحلة معينة فُقدت الطائرة من أنظمة التتبع، وأصابت مباشرة منطقة الفنادق”.

وبحسب التحقيق: “يبدو أن المسيّرة تم رصدها في وقت متأخر نسبيًا، وجاءت على ارتفاع منخفض وبسرعة منخفضة، وهو ما صعّب على أنظمة الرصد والاعتراض التعامل معها”.

وقبل ذلك بنحو أسبوع، انفجرت طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، قرب مدخل فندق “جيكوب” بإيلات دون الإبلاغ عن قتلى أو مصابين على الفور.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول المنصرم، أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن لم يتم رصدها، داخل قاعة المسافرين بمطار رامون شمال إيلات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.