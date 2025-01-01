سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين قاتل بمدينة غزة..

غزة/سما/

قالت سرايا القدس، إنها فجرت منزلا مفخخا مسبقا، بعبوات محلية الصنع، وأخرى من مخلفات جيش الاحتلال، بقوة هندسية في حي النصر بمدينة غزة وقضت عليها بالكامل.

وقالت السرايا، إنها قامت بهندسة قنابل من مخلفات الاحتلال بشكل عكسي، وفجرت المنزل، لحظة دخول القوات إليه، من أجل تفخيخه ونسفه.

ولفتت إلى أن العملية شاركت فيها طائرة مسيرة من طراز "هدهد"، حيث وثقت لحظة دخول القوات وتفجير المنزل.

وشددت على أن الانفجار الذي وقع في المنزل، يعطي إشارة مؤكدة، بأن أحدا من جنود الاحتلال لم يخرج مصابا، وأن كل من في المبنى قتلوا أو فقدوا، فيما شن الاحتلال غارات عنيفة جدا وغير مسبوقة في محيط مسرح العملية.