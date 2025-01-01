"الصليب الأحمر" تعلن تعليق عملها مؤقتا في مقرها بمدينة غزة

غزة / سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، تعليق عملها مؤقتاً في مقرها بمدينة غزة، ونقل موظفيها إلى مكاتبها في جنوب القطاع، في ظل تصاعد الأعمال العدائية الجارية هناك، وذلك لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الخدمات الإنسانية.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن مكاتبها في دير البلح ورفح تواصل عملها بكامل طاقتها، لتقديم المساعدات الطبية للمرافق الصحية القليلة المتبقية في مدينة غزة، وتسهيل حركة المستجيبين الأوائل، فيما يواصل مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح استقبال أعداد متزايدة من الجرحى.

وأكدت اللجنة الدولية أنها موجودة في غزة منذ عقود، وظلت فرقها في المدينة خلال التصعيد الأخير لأطول فترة ممكنة، لتقديم الحماية والدعم للفئات الأكثر تضرراً، مشددة على التزامها بالعودة إلى مقرها في المدينة فور تحسن الظروف الأمنية.

وجددت دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية بشكل عاجل، مؤكدة أن حماية المدنيين، بموجب القانون الدولي الإنساني، واجبة، سواء بقوا في مدينة غزة أو نزحوا منها، وأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت إن عشرات الآلاف من سكان مدينة غزة يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل استمرار القتال، مشيرة إلى أن المدنيين يتعرضون للقتل والنزوح القسري، ويجبرون على تحمل ظروف قاسية، فيما تعمل فرق الاستجابة الأولية، ومن بينها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، في ظروف صعبة مع تقييد حركتهم وقدرتهم على الوصول الآمن إلى المتضررين.

وشددت على ضرورة حماية الطواقم والمرافق والمركبات الطبية والدفاع المدني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومن دون عوائق، وتسهيل وصولها إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة الدولية أن المستشفيات والمراكز الصحية في غزة زُوّدت خلال الأسبوعين الماضيين بإمدادات طبية منقذة للحياة، كما دعمت الأفران المحلية في 14 مخيماً للنازحين لتوفير نحو 45 ألف رغيف خبز يومياً، إضافة إلى تقديم خزانات مياه وخدمات نقل مياه بالشاحنات، والمساهمة في إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع مزودي الخدمات المحليين.

