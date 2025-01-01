الرئاسة : تصريحات عباس زكي مرفوضة ولا تعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني

رام الله / سما/

قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها إن التصريحات الصادرة باسم الرئاسة وموقف حركة "فتح" اللتين رحبتا بالجهود الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، هي الموقف الرسمي لدولة فلسطين.

واضاف البيان أن تصريحات عباس زكي مرفوضة ولا تمثل أحدا، ولا تعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، قد قال إن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تمثل “وثيقة استسلام”، مؤكدا أن بنودها “تكرس الإذلال بدلا من تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وأضاف زكي في تصريحاته له، أن ما يطرح في الاجتماعات الدولية بشأن الخطة يعكس “قبولا بشروط تُفرض على الشعب الفلسطيني دون موافقته”، مشيرا إلى أن صياغة الخطة تهدف إلى إبقاء قطاع غزة تحت إدارة خارجية لا تعبر عن إرادة أهله.

وحذر عباس زكي من أن قبول بعض الدول العربية والإسلامية بهذه الخطة “يعد مشاركة في تصفية القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن هذا القبول يوفر غطاء لمخطط يهدف إلى رسم الواقع الفلسطيني لصالح الاحتلال الإسرائيلي.