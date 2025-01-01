  1. الرئيسية
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً أمنياً غير مسبوق لقطر: أي هجوم عليها تهديد لأمن الولايات المتحدة

الأربعاء 01 أكتوبر 2025 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً أمنياً غير مسبوق لقطر: أي هجوم عليها تهديد لأمن الولايات المتحدة



سما / وكالات /

في خطوة لافتة ضمن الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يمنح قطر ضماناً أمنياً موسعاً، وُصف بأنه غير مسبوق في تاريخ العلاقات الأميركية مع دولة عربية.

 

وكشف مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، أنّ هذا التحرّك جاء بعد ضربة إسرائيلية استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، ممّا دفع الإدارة الأميركية إلى تقديم هذا التعهد الأمني كجزء من جهودها لتهدئة التصعيد وضمان التوازن الإقليمي.

 

وبحسب نص الأمر التنفيذي، فإنّ الولايات المتحدة تعتبر "أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر، أو سيادتها، أو بنيتها التحتية الحيوية، تهديدًا مباشراً لسلام وأمن الولايات المتحدة".

التزام أميركي شبيه بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو"
 
ويشير الأمر التنفيذي إلى التزام أميركي بالدفاع عن قطر، مشابه من حيث المبدأ للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبر الهجوم على أي دولة عضو هجوماً على جميع الأعضاء.

وأضاف النص: "في حالة وقوع مثل هذا الهجوم، ستتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة – بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية إذا لزم الأمر – للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار".

 

