مصطفى يطلع على خطط وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل في غزة فور وقف العدوان

رام الله / سما/

التقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو وطاقم الوزارة للاطلاع على تحديثات الخطط وجاهزية العمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، خاصة إزالة الركام وتوفير الإيواء المؤقت، بالإضافة لإنجازات الوزارة في الضفة الغربية والمشاريع القائمة.

وأكد مصطفى جهوزية الحكومة للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان من خلال الوزارات المختلفة، وبدء تنفيذ الخطط المعدة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق وتوفير الإيواء المؤقت، وعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة فور وقف العدوان؛ لحشد التمويل لتنفيذ 56 برنامجا تشمل حوالي 3500 مشروعا ضمن خطة الحكومة لإعادة الإعمار والتي أعدادها بالتعاون مع كافة الشركاء.

كما أكد رئيس الوزراء على تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالإشراف على مشاريع استراتيجية يجري العمل عليها لتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل، الى جانب الاستمرار في الأعمال اليومية المعتادة.

من جانبه، أكد وزير الاشغال العامة التزام الوزارة بكوادرها ومهندسيها وموظفيها بتنفيذ سياسات الحكومة وخططها، والعمل يداً بيد لتعزيز صمود شعبنا وتطوير البنية التحتية، وبناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية احتياجاته، رغم كل التحديات والمعيقات.

وقدم طاقم الوزارة عرضًا تضمن تحديد 10 مواقع لتخزين وتدوير الركام بعد إزالته وفتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين وإقامة مراكز الإيواء والخدمات في قطاع غزة، وتوفير ما لا يقل عن 350,000 وحدة سكنية مؤقتة في 294 موقعا جرى تحديدها بمساحة إجمالية 14,659 دونمًا، وحصر وتقييم المباني العامة وامكانية توفير مقرات حكومية مؤقتة الى حين قيامها بإنشاء مبانيها الدائمة خلال مرحلة إعادة الإعمار، مع الإشارة إلى إن لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان 238 موظفا في قطاع غزة ويشاركون في عمليات حصر الأضرار وخطط وتحضيرات إعادة الإعمار إلى جانب طواقم فنية أخرى من شركاء محليين ودوليين.

وعلى صعيد الضفة الغربية، تم انجاز 54 مشروعًا في قطاع الطرق خلال عام بقيمة 66 مليون شيكل تغطي 28 كم، فيما يجري العمل على تنفيذ 18 مشروعا بقيمة 60 مليون شيكل تغطي 17.5 كم من الطرق، بالإضافة لـ 10 مشاريع قيد التعاقد بقيمة 12.3 مليون شيكل.

كما تم انجاز 17 مشروعا للمباني العامة بقيمة 74 مليون شيكل، وجار العمل على تنفيذ 8 مشاريع بقيمة 33.5 مليون شيكل، بالإضافة لبرنامج تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان، إذ تم تقديم الدعم لأكثر من 120 حالة من خلال توفير مواد بناء لترميم المساكن، بما في ذلك كهوف في المناطق النائية.

وقدم رئيس الوزراء الشكر والامتنان لكل الطواقم على الجهد المبذول في ظل الوضع الاستثنائي الذي نمر به، خاصة من خلال لجنة الطوارئ لمحافظات شمال الضفة الغربية في ظل ما حدث من عدوان الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات.