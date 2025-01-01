  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خطر الإخلاء يتهدد ست عائلات فلسطينية في بطن الهوى بسلوان

الأربعاء 01 أكتوبر 2025 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطر الإخلاء يتهدد ست عائلات فلسطينية في بطن الهوى بسلوان



القدس المحتلة/سما/

 حذرت جمعية "عير عميم" من أنّ ست عائلات فلسطينية، تضم نحو 40 فردًا، تواجه خطر الإخلاء القسري من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان، بعد أن تسلّمت أمس أوامر إخلاء من سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية.

وبموجب هذه الأوامر، يمكن تنفيذ الإخلاء في أي وقت بين 19 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

من بين المهدّدين بالطرد نساء وأطفال ومسنّون، إضافة إلى مرضى وأشخاص من ذوي الإعاقة. العائلات – آل رجبي، شويكي وعُودة – استنفدت جميع المسارات القانونية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبات الاستئناف وأصدرت حكمًا لصالح جمعية المستوطنين "عطيرت كوهانيم".

تسيطر "عطيرت كوهانيم" على وقف يهودي يعود إلى القرن التاسع عشر، وتستغله لرفع عشرات الدعاوى القضائية ضد سكان بطن الهوى، في إطار حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى السيطرة على منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية.

وفي مطلع الشهر الجاري، رفضت المحكمة المركزية في القدس أيضًا استئناف أربع عائلات أخرى في خطوة تعكس نمطًا خطيرًا متصاعدًا منذ اندلاع الحرب، تمثّل بزيادة ملحوظة في الإخلاءات القسرية. ففي العام الماضي وحده، جرى طرد ست عائلات من الحي وتسليم منازلها للمستوطنين وذلك لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن.

هذا التطور يخلق سابقة خطيرة لبقية الحي الذي يضم قرابة 85 عائلة فلسطينية، يزيد عدد أفرادها على 700 نسمة، جميعهم يخوضون معارك قانونية متواصلة للدفاع عن بيوتهم ومجتمعهم.

وتؤكد "عير عميم" أنّ ما يجري يتم تحت غطاء قانوني شكلي يخفي وراءه تمييزًا بنيويًا قائمًا على التفوّق اليهودي، ويمنع الفلسطينيين من الوصول المتكافئ إلى العدالة. هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وترقى إلى جريمة الترحيل القسري.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر: “حماس” تُجري مشاورات مع الفصائل لدراسة خطة ترامب وردها سيكون بعد أيام بسبب صعوبة التواصل

محللون اسرائيليون : نتنياهو قد يحبط خطة ترامب أو يستغلها لخوض الانتخابات..

الإعلام العبري: قائد واحد من حماس في أنفاق غزة سيقرر مصير "خطة ترمب"

الدوحة تؤيد خطة ترامب ...قطر: اعتذار إسرائيل عن الهجوم على قادة “حماس” في الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياه

"أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تطالب "حماس" بقبول خطة ترامب بشأن غزة

القسام” لأسير إسرائيلي سابق: ستعود للجيش الذي حاول قتلك وحميناك منه!..

اسرائيل: خطة ترامب غير قابلة للتفاوض او التعديل ..

الأخبار الرئيسية

هآرتس: حماس تتجه للموافقة على خطة ترامب مع بعض التعديلات والضمانات ..

الاحتلال الاسرائيلي يعلن: نزوح الغزيين جنوبا لن يتم إلا عبر حواجز التفتيش

أشهر مذيعٍ أمريكيٍّ: تراجعت شعبية نتنياهو بإسرائيل وأمريكا وقائد تجويع غزّة وزوجته ماري أنطوانيت الإسرائيليّة

مسؤول في حماس لـ بي بي سي: من المتوقع أن ترفض الحركة خطة إترامب حول غزة

اغلاق شارع الرشيد الموازي للبحر للقادمين من الجنوب : جيش الاحتلال يبدأ تحركا جديدا في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية