  1. الرئيسية
  2. الصحة

أعراض نقص فيتامينات B

الأربعاء 01 أكتوبر 2025 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض نقص فيتامينات B



سما / وكالات /

يشير الدكتور أندريه فاسيلييف، أخصائي أمراض الباطنة، إلى أن نقص مجموعة فيتامينات B قد يؤدي إلى الإرهاق المزمن، وضعف العضلات، واضطرابات النوم، وتفاقم الأمراض الجلدية.ويقول: "تختلف أعراض نقص الفيتامينات باختلاف نوع فيتامين B، غير أن هناك بعض العلامات العامة مثل: الإرهاق المزمن، وضعف العضلات، واضطرابات النوم، وعدم الاستقرار العاطفي، وتفاقم الأمراض الجلدية (حكة، حرقة، جفاف). وغالبا ما تظهر العديد من هذه الأعراض مجتمعة".

وبحسب قوله، قد يسبب نقص فيتامين B1 الصداع وضعف التنسيق الحركي، بينما يؤدي نقص فيتامين B2 إلى رهاب الضوء، وفقر الدم، والتهاب الجلد والأغشية المخاطية. أما نقص فيتامين B3 فقد يسبب التهاب الجلد والإسهال، في حين أن نقص فيتامين B5 يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية وآلام في البطن.

ويضيف: "قد يسبب نقص فيتامين B6 اضطرابات اكتئابية، ونوبات صرع وتشنجات، وتفاقم الربو. كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9 إلى ضمور العضلات واصفرار العينين، بينما يرتبط نقص فيتامين B12 بضعف الإدراك والبصر، واضطرابات معوية، وتسارع ضربات القلب".

ويشير الطبيب إلى أن الجسم لا ينتج مجموعة فيتامينات B بنفسه، وإنما يحصل عليها من الغذاء مثل: اللحوم، والبيض، والحليب، والمكسرات، والفطر، والحبوب.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر: “حماس” تُجري مشاورات مع الفصائل لدراسة خطة ترامب وردها سيكون بعد أيام بسبب صعوبة التواصل

محللون اسرائيليون : نتنياهو قد يحبط خطة ترامب أو يستغلها لخوض الانتخابات..

الإعلام العبري: قائد واحد من حماس في أنفاق غزة سيقرر مصير "خطة ترمب"

الدوحة تؤيد خطة ترامب ...قطر: اعتذار إسرائيل عن الهجوم على قادة “حماس” في الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياه

"أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تطالب "حماس" بقبول خطة ترامب بشأن غزة

القسام” لأسير إسرائيلي سابق: ستعود للجيش الذي حاول قتلك وحميناك منه!..

وزير خارجية فرنسا: لم يعد لحركة “حماس” أي مبرر لرفض خطة إنهاء حرب غزة وعليها أن تكون واقعية بعد خسارتها

الأخبار الرئيسية

مسؤول في حماس لـ بي بي سي: من المتوقع أن ترفض الحركة خطة إترامب حول غزة

اغلاق شارع الرشيد الموازي للبحر للقادمين من الجنوب : جيش الاحتلال يبدأ تحركا جديدا في غزة

اسرائيل: خطة ترامب غير قابلة للتفاوض او التعديل ..

مركز موشيه ديان : أوساط يمينية في الدولة العبرية تدفع باتجاه حرب مع مصر

نتنياهو : الاتفاق مع ترامب افضل مما تظنون وفرضنا كامل شروطنا ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية