أعراض نقص فيتامينات B

سما / وكالات /

يشير الدكتور أندريه فاسيلييف، أخصائي أمراض الباطنة، إلى أن نقص مجموعة فيتامينات B قد يؤدي إلى الإرهاق المزمن، وضعف العضلات، واضطرابات النوم، وتفاقم الأمراض الجلدية.ويقول: "تختلف أعراض نقص الفيتامينات باختلاف نوع فيتامين B، غير أن هناك بعض العلامات العامة مثل: الإرهاق المزمن، وضعف العضلات، واضطرابات النوم، وعدم الاستقرار العاطفي، وتفاقم الأمراض الجلدية (حكة، حرقة، جفاف). وغالبا ما تظهر العديد من هذه الأعراض مجتمعة".

وبحسب قوله، قد يسبب نقص فيتامين B1 الصداع وضعف التنسيق الحركي، بينما يؤدي نقص فيتامين B2 إلى رهاب الضوء، وفقر الدم، والتهاب الجلد والأغشية المخاطية. أما نقص فيتامين B3 فقد يسبب التهاب الجلد والإسهال، في حين أن نقص فيتامين B5 يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية وآلام في البطن.

ويضيف: "قد يسبب نقص فيتامين B6 اضطرابات اكتئابية، ونوبات صرع وتشنجات، وتفاقم الربو. كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9 إلى ضمور العضلات واصفرار العينين، بينما يرتبط نقص فيتامين B12 بضعف الإدراك والبصر، واضطرابات معوية، وتسارع ضربات القلب".

ويشير الطبيب إلى أن الجسم لا ينتج مجموعة فيتامينات B بنفسه، وإنما يحصل عليها من الغذاء مثل: اللحوم، والبيض، والحليب، والمكسرات، والفطر، والحبوب.