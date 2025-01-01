مسؤول في حماس لـ بي بي سي: من المتوقع أن ترفض الحركة خطة إترامب حول غزة

غزة / سما/

قال مسؤول في حماس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الليلة الماضية إن الحركة من المتوقع أن ترفض خطة إنهاء الحرب" التي قدمها الرئيس دونالد ترامب في ختام اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

وبحسب المسؤول فإن الخطة تخدم مصالح إسرائيل وتتجاهل مصالح الشعب الفلسطيني. وذكر بندين لن توافق حماس على إقرارهما: نزع السلاح، ونشر قوة دولية في غزة، وهو ما تعتبره حماس شكلاً جديدًا من الاحتلال.

في هذه الأثناء، لا يزال العالم ينتظر رد حماس.بالأمس فقط، وجّه ترامب رسالة إلى مفادها أنه يتوقع ردًا خلال 3-4 أيام، وهدّدها: "إذا رفضتها، فستفعل إسرائيل ما عليها فعله".

وقالت القناة 12 العبرية ان ضغوطًا خفية تمارس على الحركة من قبل قطر ومصر وتركيا تحثّها على تقديم ردّ إيجابي، وفقًا لمصدرين مطلعين على المحادثات. هذه هي الدول الثلاث الوسيطة الأقرب صلةً بحماس، وهي المسؤولة الرئيسية عن نقل الرسائل بين الحركة وإسرائيل والولايات المتحدة.