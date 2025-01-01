اغلاق شارع الرشيد الموازي للبحر للقادمين من الجنوب : جيش الاحتلال يبدأ تحركا جديدا في غزة

القدس المحتلة / سما/

في ظل انتظار رد حماس على خطة ترامب لصفقة الاسرى، يكثف جيش الاحتلال ضغوطه لإجلاء سكان غزة. وحذر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية من إغلاق أحد الطرق جنوب المدينة.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، أن شارع الرشيد في المدينة سيُغلق أمام حركة المرور القادمة من جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء الساعة 12:00. وسيُسمح بالحركة جنوبًا لمن لا يستطيعون مغادرة مدينة غزة، والآن يسمح الجيش بالحركة جنوبًا بحرية دون رقابة وفقًا للإعلان.

وتقول صحيفة معاريف الاسرائيلية "حاليًا ،تعمل خمس فرق تابعة لجيش الاحتلال داخل قطاع غزة" زاعمة أن حماس تسعى إلى تعزيز سيطرتها على المدينة ومحيطها المباشر، مستغلةً تمركزها بين السكان المدنيين، مما يسمح لها بشن حرب عصابات فعّالة.