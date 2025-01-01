  1. الرئيسية
زلزال مدمر في الفلبين: مئات القتلى الجرحى

الأربعاء 01 أكتوبر 2025 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال مدمر في الفلبين: مئات القتلى الجرحى



مانيلا /وكالات /

أعلنت السلطات الفلبينية، صباح اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب مساء الثلاثاء وسط الأرخبيل بقوة 6,9 درجات أوقع حتى الآن "ما يصل إلى 60 قتيلا إضافة إلى مئات الإصابات"، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا.

وقال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، رافاييليتو أليخاندرو للصحافيين في مانيلا "نتلقى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلب للغاية. تلقينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا في هذا الزلزال".

وتسارعت في الفلبين عمليات البحث عن ناجين غداة زلزال عنيف ضرب وسط البلاد بقوة 6,9 درجات، في كارثة جديدة تأتي في وقت لم يتعاف فيه الأرخبيل بعد من تداعيات العواصف المدمرة التي ضربته قبل أيام.

