الأربعاء 01 أكتوبر 2025 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، معتدلا غائمًا جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج. 

وغدا الخميس، يكون الجو معتدلا غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

