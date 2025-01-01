قطر : خطة ترامب تحتاج إلى نقاش وتوضيحات تتطلب التفاوض حولها ..

الدوحة / سما /

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن ما طرح أمس من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات أن بلاده سلمت وفد حركة حماس التفاوضي خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، خلال اجتماع عُقد أمس في الدوحة، وأشار إلى أن الحركة تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الرد النهائي يتطلب توافقا داخليا بين الفصائل الفلسطينية، وأضاف أن الخطة المطروحة تتضمن هدفا رئيسيا يتمثل في إنهاء الحرب، لكنها ما تزال بحاجة إلى توضيحات وتفاصيل إضافية تتطلب التفاوض.

ودعا جميع الأطراف إلى النظر في الخطة بشكل بناء، واستغلال الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب، وأكد أن التركيز الرئيسي لدولة قطر حاليا هو إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف القتل والتهجير والمجاعة.