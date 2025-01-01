  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر : خطة ترامب تحتاج إلى نقاش وتوضيحات تتطلب التفاوض حولها ..

الأربعاء 01 أكتوبر 2025 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر : خطة ترامب تحتاج إلى نقاش وتوضيحات تتطلب التفاوض حولها ..



الدوحة / سما /

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن ما طرح أمس من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات أن بلاده سلمت وفد حركة حماس التفاوضي خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، خلال اجتماع عُقد أمس في الدوحة، وأشار إلى أن الحركة تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الرد النهائي يتطلب توافقا داخليا بين الفصائل الفلسطينية، وأضاف أن الخطة المطروحة تتضمن هدفا رئيسيا يتمثل في إنهاء الحرب، لكنها ما تزال بحاجة إلى توضيحات وتفاصيل إضافية تتطلب التفاوض.
ودعا جميع الأطراف إلى النظر في الخطة بشكل بناء، واستغلال الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب، وأكد أن التركيز الرئيسي لدولة قطر حاليا هو إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف القتل والتهجير والمجاعة.

الأكثر قراءة اليوم

طوني بلير يعود إلى الشرق الأوسط حاكما لغزة ..

محللون اسرائيليون : نتنياهو قد يحبط خطة ترامب أو يستغلها لخوض الانتخابات..

مصدر: “حماس” تُجري مشاورات مع الفصائل لدراسة خطة ترامب وردها سيكون بعد أيام بسبب صعوبة التواصل

استطلاع نيويورك تايمز : الأمريكيون ينقلبون على إسرائيل والأغلبية تدعم الفلسطينيين

الدوحة تؤيد خطة ترامب ...قطر: اعتذار إسرائيل عن الهجوم على قادة “حماس” في الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياه

"بن غفير" يقر بناء معتقل خاص للعمال الفلسطينيين

غزيون يشكّكون بجدية خطة ترامب لوقف الحرب في القطاع ويعتبرونها غير واقعية

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: خطة ترامب غير قابلة للتفاوض او التعديل ..

مركز موشيه ديان : أوساط يمينية في الدولة العبرية تدفع باتجاه حرب مع مصر

نتنياهو : الاتفاق مع ترامب افضل مما تظنون وفرضنا كامل شروطنا ..

عشرات الشهداء والجرحى في غارات وقصف اسرائيلي على قطاع غزة

وزير خارجية فرنسا: لم يعد لحركة “حماس” أي مبرر لرفض خطة إنهاء حرب غزة وعليها أن تكون واقعية بعد خسارتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية