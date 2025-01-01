  1. الرئيسية
قيادي في الجهاد الإسلامي: خطة ترامب بشأن غزة تهدف إلى تقسيم الدول العربية

الأربعاء 01 أكتوبر 2025 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في الجهاد الإسلامي: خطة ترامب بشأن غزة تهدف إلى تقسيم الدول العربية



موسكو/وكالات/

 قال اسماعيل السنداوي، أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تهدف إلى تفكيك الصفوف العربية وإلقاء المسؤولية عن الحرب في غزة على حركة "حماس".

 

وقال السنداوي خلال لقاء مع وكالة "نوفوستي": "الخطة تهدف إلى تقسيم الصفوف العربية والإسلامية وإلقاء المسؤولية على حماس في استمرار الحرب"، مشيرا إلى أن الخطة قد تكون محاولة يائسة لإنقاذ إسرائيل من المأزق العسكري والسياسي في غزة بعد فشل عمليات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك عملية "جدعون 2".

كما شدد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" على أن مبادرات ترامب غامضة وغير واضحة وتفتح الطريق أمام مجازر إسرائيلية جديدة في غزة.

وكان ترامب قد صرح بأن اليوم الاثنين قد يكون أعظم يوم في تاريخ الحضارات، مشددا على أن "اليوم يوم تاريخي للسلام ونعمل لحل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط غزة."

ونشر البيت الأبيض اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وهي متضمنة عدة بنود. وتنص الخطة على وقف فوري للحرب وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية مقابل إطلاق جميع الرهائن، يلي ذلك الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتشمل الخطة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والمستشفيات بدعم دولي، وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية غير سياسية، تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي برئاسة ترامب وقادة آخرين، مع قوة استقرار دولية تشرف على الأمن ونزع سلاح الفصائل.

كما تنص على عفو عن عناصر حماس الراغبين بالتخلي عن السلاح أو المغادرة، وتمنع الحركة والفصائل الأخرى من المشاركة في الحكم. وتفتح الخطة الطريق لإعادة بناء غزة اقتصاديًا وتحويلها إلى منطقة آمنة ومزدهرة، بما قد يمهّد لاحقًا لمسار نحو تقرير المصير الفلسطيني. 

