عشرات الشهداء والجرحى في غارات وقصف اسرائيلي على قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٢٦ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٤ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة منهم ٢٠ بمدينة غزة و ٣٦ بالمنطقة الوسطى وتسعة شهداء جنوب القطاع.

وفي سياق متصل أوضحت حصيلة الشهداء في قطاع غزة خلال شهر سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥ ان جيش الاحتلال قتل ٢١٠٦ مواطن على النحو التالي شمال القطاع: ١٣٨٢ شهيدًا ، وسط القطاع: ٣٤٧ شهيدًا وجنوب القطاع: ٣٧٧ شهيدًا

غزة والشمال

وارتقى ٧ شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة أبو كميل بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

كما استشهد ستة مواطنين واصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفلاح بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

واصيب سبعة من عناصر الدفاع المدني جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال إنقاذ مصابين بمدرسة الفلاح.

واستشهد مواطن واصابات باستهداف شقة بشارع الثورة غرب غزة.

وانزلت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" عبوات ناسفة على أسطح منازل المواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة وقامت بتفجيرها عن بعد.

ونسف الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وسط القطاع.

واستشهد المواطن حسني أبو هويشل إثر استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وإصابات في قصف منزلًا لعائلة الدعالسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وليلا اصيب عشرة مواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين مقابل محطة أبو حجير شمال شرق النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان ستة مواطنين بينهم المصور يحيي برزق استشهدوا في غارة وسط مدينة دير البلح وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

واستشهد مواطنان واصيب ١٧ من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس

وحسب الصحة استشهد تسعة مواطنين خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٤٢ مواطن و ١٩٠ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٦٠٩٧ شهيدًا و ١٦٨٥٣٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٣٢٢٩ شهيدًا و ٥٦٤٩٦ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية مناطق المساعدات ٥ شهداء و ٥٦ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٥٧٦ شهيدًا وأكثر من ١٨٨٧٣ إصابة.