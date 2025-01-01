  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها الإنسانية في غزة على خلفية خطة ترامب

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها الإنسانية في غزة على خلفية خطة ترامب



نيويورك/وكالات/

أعلنت الأمم المتحدة عن بدء التخطيط لعملياتها لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على خلفية طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب.
الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها الإنسانية في غزة على خلفية خطة ترامب
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان الحق، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "يجب أن نرى ما إذا كان سيوافق الطرفان على الاتفاق، لكننا نبدأ بالتخطيط وسنكون على اتصال بكلا الطرفين... وكذلك بالولايات المتحدة والآخرين".

ورحبت الأمم المتحدة بخطة الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أهمية تمسك جميع الأطراف بتنفيذها.

ويأتي ذلك بعد إعلان ترامب خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يوم الاثنين، والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس" وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع تدريجيا مع إقامة سلطة انتقالية جديدة في القطاع بمشاركة دولية.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب تتضمن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير المرتبطة بطرفي النزاع.

الأكثر قراءة اليوم

طوني بلير يعود إلى الشرق الأوسط حاكما لغزة ..

ويتكوف: حماس تدرس خطة ترامب ونتوقع ردا إيجابيا من الحركة ..

محللون اسرائيليون : نتنياهو قد يحبط خطة ترامب أو يستغلها لخوض الانتخابات..

نتنياهو قبل مغادرته الى اسرائيل : عزلنا حماس.. العالم العربي والإسلامي يضغط الآن على الحركة لقبول شروطنا

مصدر: “حماس” تُجري مشاورات مع الفصائل لدراسة خطة ترامب وردها سيكون بعد أيام بسبب صعوبة التواصل

استطلاع نيويورك تايمز : الأمريكيون ينقلبون على إسرائيل والأغلبية تدعم الفلسطينيين

الدوحة تؤيد خطة ترامب ...قطر: اعتذار إسرائيل عن الهجوم على قادة “حماس” في الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياه

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية فرنسا: لم يعد لحركة “حماس” أي مبرر لرفض خطة إنهاء حرب غزة وعليها أن تكون واقعية بعد خسارتها

"أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تطالب "حماس" إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة

الدوحة تؤيد خطة ترامب ...قطر: اعتذار إسرائيل عن الهجوم على قادة “حماس” في الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياه

غوتيريش يرحب بخطة ترامب بشأن قطاع غزة

رئيس الوزراء القطري: سلمنا خطة ترامب لوفد حماس ونأمل التعامل معها بإيجابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية