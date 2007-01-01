مصطفى : مستعدون لتحمّل مسؤولية غزة كاملة وتواصل العمل على توحيد مؤسساتها مع الضفة الغربية

رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته على استعداد لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وإنها تواصل العمل على توحيد مؤسساتها مع الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله، وفق بيان وزعه مكتبه على الصحفيين، وذلك غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في غزة.

وأكد مصطفى “استعداد الحكومة لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ مدة، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام”.

والاثنين، رحبت فلسطين بخطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، وأعلنت “التزامها المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء لإنهاء الحرب على غزة من خلال اتفاق شامل”.

وأعلن ترامب ـ بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- أبرز بنود خطته لوقف الحرب في غزة، وتشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة “حماس”.

ad

وأضاف ترامب أن خطته تدعو لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته تكون مسؤولة عن تدريب إدارة للحكم في قطاع غزة، لكنها تستبعد حركة “حماس”، ولا تشرك السلطة الفلسطينية.

وشدد مصطفى في كلمته على “استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية في شقي الوطن (غزة والضفة)، والقوانين المعمول بها، بما يترجم كافة الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار لشعبنا (الفلسطيني)”.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تدير حركة “حماس” قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومات تشكلها حركة “فتح” بزعامة محمود عباس.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن “إعلان نيويورك التاريخي (في سبتمبر) والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها، وذلك من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال”.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الجاري اعتمد “مؤتمر حل الدولتين” الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا “إعلان نيويورك”، والذي صدر عن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين، الذي عقد أيضا بنيويورك في يوليو/ تموز الماضي.

ويؤكد الإعلان الالتزام الدولي بحل الدولتين، ورسم مسار “لا رجعة فيه” لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.