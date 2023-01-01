  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر: قضايا بخطة ترامب بشأن غزة تحتاج لتوضيح وتفاوض

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: قضايا بخطة ترامب بشأن غزة تحتاج لتوضيح وتفاوض



الدوحة / سما /

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مساء الثلاثاء، وجود قضايا “تحتاج لتوضيح وتفاوض” في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

 

وقال ابن عبد الرحمن لقناة “الجزيرة” الفضائية: “سلمنا خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي أمس (الاثنين)، وكان الحديث معهم في العموميات”.
وأضاف: “نأمل من الجميع النظر إلى الخطة بشكل بناء، واستغلال فرصة إنهاء الحرب”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا ، و168 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.
ابن عبد الرحمن تابع: “حتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة، والذي يتطلب توافقا مع الفصائل الفلسطينية”.

 

واعتبر أن الخطة “تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب، وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض”.
وأردف: “وقف الحرب بند واضح في الخطة، ومسألة الانسحاب (الإسرائيلي من غزة) تحتاج لتوضيحات، وهذا يجب مناقشته”.
وقال ابن عبد الرحمن “نحن ومصر (دولتا الوساطة) أوضحنا لحماس خلال اجتماعنا أمس هدفنا الرئيسي بوقف الحرب”.

ad

وأكد أن “حماس تعاملت بمسؤولية، ووعدت بدراسة الخطة”، وبين أن “التركيز الرئيسي لدولة قطر الآن هو كيف ننهي معاناة الفلسطينيين بغزة”.
واستطرد رئيس الوزراء القطري: “تركيزنا الآن هو إنهاء الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة”.
** مبادئ في الخطة
وبشأن تفاصيل الخطة التي أعلنها ترامب، قال ابن عبد الرحمن إن “ما طُرح أمس هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها”.
وأضاف أن “الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين”.
وشدد على أن “المرحلة الحالية مهمة، وهي ضمن مفاوضات ليس من المتوقع أن تخرج بلغة مثالية”، مؤكدا أنه “يجب البناء على المسار الحالي وجعله فعالا وناجحا”.
** إدارة غزة
وبخصوص مستقبل غزة، قال ابن عبد الرحمن إن “الإدارة الفلسطينية لغزة مذكورة بالخطة، وستُناقش مع واشنطن، وهذا لا يخص إسرائيل”.
وشدد على أن “الخطة لا تزال في بداياتها وتحتاج لتطوير، ونحاول خلق مسار يحفظ حقوق الفلسطينيين”.
وزاد بأنه “إذا قبلت الخطة، فالدول العربية والإسلامية ترحب بالمشاركة فيما يدعم الفلسطينيين”.
وأفاد بأن “مصر وتركيا تشاركان في اجتماعات اليوم مع الفلسطينيين (في الدوحة) للوصول إلى أفضل الحلول”.
والاثنين استعرض ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبرز بنود خطته.
وقال إنها “تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين (في غزة) خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس”.
وأضاف أن الخطة تدعو لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته تكون مسؤولة عن تدريب إدارة للحكم في غزة، دون مشاركة “حماس”.
أما نتنياهو فقال إنه “يدعم خطة ترامب”، معتبرا أنها “تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب”، على حد تعبيره.
والاثنين، قال مصدر أمني مصري لقناة “القاهرة الإخبارية” إن دولتي الوساطة مصر وقطر سلمتا الخطة لـ”حماس”.
وأضاف أن الحركة أبلغت القاهرة والدوحة بأنها ستقوم بدراستها بـ”إيجابية وموضوعية”.
ورغم ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره بريا في محاور رئيسية بمدينة غزة، ويقصف ويفجر المباني والمنشآت السكنية، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

الأكثر قراءة اليوم

طوني بلير يعود إلى الشرق الأوسط حاكما لغزة ..

ويتكوف: حماس تدرس خطة ترامب ونتوقع ردا إيجابيا من الحركة ..

محللون اسرائيليون : نتنياهو قد يحبط خطة ترامب أو يستغلها لخوض الانتخابات..

نتنياهو قبل مغادرته الى اسرائيل : عزلنا حماس.. العالم العربي والإسلامي يضغط الآن على الحركة لقبول شروطنا

مصدر: “حماس” تُجري مشاورات مع الفصائل لدراسة خطة ترامب وردها سيكون بعد أيام بسبب صعوبة التواصل

استطلاع نيويورك تايمز : الأمريكيون ينقلبون على إسرائيل والأغلبية تدعم الفلسطينيين

الدوحة تؤيد خطة ترامب ...قطر: اعتذار إسرائيل عن الهجوم على قادة “حماس” في الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياه

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية فرنسا: لم يعد لحركة “حماس” أي مبرر لرفض خطة إنهاء حرب غزة وعليها أن تكون واقعية بعد خسارتها

"أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تطالب "حماس" إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة

الدوحة تؤيد خطة ترامب ...قطر: اعتذار إسرائيل عن الهجوم على قادة “حماس” في الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياه

غوتيريش يرحب بخطة ترامب بشأن قطاع غزة

رئيس الوزراء القطري: سلمنا خطة ترامب لوفد حماس ونأمل التعامل معها بإيجابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية