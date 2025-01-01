  1. الرئيسية
رئيس الوزراء القطري: سلمنا خطة ترامب لوفد حماس ونأمل التعامل معها بإيجابية

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة /سما/

أفاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن الدوحة سلمت يوم الثلاثاء، خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي "وكان الحديث معهم في العموميات".

وأوضح رئيس الوزراء القطري لقناة "الجزيرة"، أن الدوحة "تأمل من الجميع النظر إلى الخطة بشكل بناء واستغلال فرصة إنهاء الحرب"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة والذي يتطلب توافقا مع الفصائل".

وأضاف أن "خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب، وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض"، مشددا على أن الدوحة والقاهرة "أوضحتا لحماس خلال اجتماعنا أمس هدفنا الرئيسي بوقف الحرب".

ولفت إلى أن "ما طرح أمس هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها".


وأكد رئيس الوزراء القطري أن "الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين"، وأن "المرحلة الحالية مهمة وهي ضمن مفاوضات ليس من المتوقع أن تخرج بلغة مثالية"

كما دعا إلى وجوب البناء على المسار الحالي وجعله فعالا وناجحا.

