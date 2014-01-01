  1. الرئيسية
نادي الاسير : 40 حالة اعتقال على الأقل بين صفوف المحررين بصفقة التبادل الأخيرة

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

قال نادي الأسير، إنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من استهداف الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، وينفذ عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني، واستجواب مستمرة بحقهم، كان آخرهم المحررة حنان البرغوثي والتي تم اعتقالها صباح اليوم من منزلها في بلدة كوبر/رام الله.

وأضاف نادي الأسير، إنّ هذا التّصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة، وخرق واضح وجديد للصفقة، ورسالة جديدة لكافة المحررين، أنهم سيبقون في دائرة الاستهداف، والملاحقة.

وتابع نادي الأسير، ومن خلال توثيقه لعمليات الاعتقال اليومية والمستمرة، أنّ الاحتلال اعتقل (40) محرراً على الأقل من محرري صفقة التبادل الأخيرة، والتي تمت في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، فيما أبقى على اعتقال (16) منهم، بينهم ثلاث سيدات، علماً أنّ جُلّهم حوّل للاعتقال الإداريّ، ومن أبرزهم الأسير وائل الجاغوب من نابلس الذي أمضى 23 عاماً في سجون الاحتلال.

وبيّن نادي الأسير، أنّ جزءاً من المحررين استهدف أكثر من مرة من خلال عمليات الاعتقال والاستجواب، والتحقيق الميداني، حيث أنّ هذه العمليات جزء من سلسلة سياسات وأدوات انتهجها الاحتلال بحقّ المحررين على مدار عقود من الزمن، إلا أنها برزت بشكل جليّ في قضية إعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار) عام 2014.

لافتاً إلى أنّ الاحتلال عمل على ترسيخ استهدافه الأسرى المحررين عبر العديد من الأدوات منها الأوامر العسكرية التي منحتهم غطاء أكبر لملاحقتهم إلى جانب قوانين ومشاريع قوانين، وفي الصفقة الأخيرة، ارتقت عمليات الاستهداف إلى مستوى عمليات إرهاب منظمة نُفّذت بحقّهم حتّى آخر لحظة من تحررهم من سجون الاحتلال لا سيما عمليات الاعتداء بالضرب المبرح التي تعرضوا لها قبيل الإفراج عنهم، واستمر ذلك بعد تحررهم، كما وطال عائلاتهم التي تعرضت لجملة من التّهديدات التي لم تتوقف حتّى اليوم.

