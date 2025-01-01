  1. الرئيسية
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يفرض حظر تجوال مشدد على الأحياء الشرقية المحيطة بالحرم الإبراهيمي



الخليل/ سما/

فرضت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حظر تجوال مشدد في الأحياء الشرقية المحيطة بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، ومنعت حركة المواطنين في عدد من الشوارع المؤدية إليه.

وأوضح الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عارف جابر، وهو من سكان المنطقة، أن قوات الاحتلال منعت التنقل في أحياء السلايمة، جابر، واد الحصين، واد النصارى، ومنطقة الرأس، إضافة إلى إغلاق شارع السهلة أمام المواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحصار المفروض على الحرم الإبراهيمي ومحيط البؤر الاستيطانية وسط الخليل، بالتزامن مع احتفالات المستوطنين بأعيادهم الدينية.

كما قررت قوات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي بالكامل اعتباراً من اليوم وحتى مساء الخميس المقبل، ومنع دخول الفلسطينيين والزوار إليه، فيما تفتح أبوابه أمام المستوطنين فقط لاستباحته.

