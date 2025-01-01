الاحتلال يهدم 3 منازل مأهولة في بروقين غرب سلفيت

سلفيت/ سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل، ببلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية برةقين فائد صبرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة أربعة جرافات وشرعت بهدم ثلاثة منازل بالمنطقة الشمالية من البلدة تعود ملكيتهم لكل من، سامر فايز الحج، فرج عبدالناصر الحج، بسام جمال الحج.

واوضح أن المنازل مأهولة بالسكان منذ نحو سبع سنوات.

وقد سلّمت سلطات الاحتلال عشرات المواطنين في البلدة، إخطارات بهدم منازلهم خلال الفترة الماضية، ضمن سياسة متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

يُذكر أن عمليات هدم المنازل في محافظة سلفيت تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة، لا سيما في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 75% من مساحة المحافظة.