الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : وفاة طفلة بسبب المجاعة بغزة لترتفع حصيلة الوفيات لـ 453



غزة / سما/

توفيت طفلة، اليوم الثلاثاء، بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 453، من بينهم 150 طفلا.

وافادت صحة غزة انه فمنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 175 حالة وفاة، من بينها 35 طفلا، حتى تاريخه.

هذا وتتعامل المستشفيات في قطاع غزة مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ إنهم في حالات إجهاد حادة.

وأشارت إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديهّا أسرّة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

