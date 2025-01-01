  1. الرئيسية
الفريق الفلسطيني للكرة الحديدة يخوض معسكرا تدريبيا مشتركا في الجزائر

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفريق الفلسطيني للكرة الحديدة يخوض معسكرا تدريبيا مشتركا في الجزائر



القدس المحتلة/سما/

يخوض الفريق الفلسطيني للكرة الحديدة المنضوي تحت مظلة اتحاد الرياضة للجميع، معسكراً تدريبياً مشتركاً، ينظمه الاتحاد الجزائري للرافا والبلياردو، في العاصمة الجزائر، على مدار خمسة أيام.

ويتكوّن الفريق الفلسطيني من 10 لاعبين ولاعبات، من بين 40 رياضيا مشاركا في المعسكر، حيث جرى الافتتاح بحضور رئيس اتحاد الرافا الجزائري محمد الأمين مايدي، وممثلة الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع وياسمين الفرا، بالإضافة إلى كوادر من اللجنة الأولمبية الجزائرية، ومديرية الشباب والرياضة بالعاصمة الجزائر.

ويتخلل برنامج المعسكر تدريبات تقنية وبدنية، وورش توعية حول مخاطر المنشطات، إلى جانب أنشطة ثقافية. ويشرف على النشاط السيدة لمياء عيسوي، رئيس رابطة الجزائر العاصمة للرافا والبلياردو.

وقال اتحاد الرياضة للجميع، "إن هذا يحمل بعداً استراتيجياً لتعزيز حضور رياضة الكرات الحديدية في فلسطين، وبنائها على أسس قوية من خلال الاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة".

ولفت إلى لعبة الكرة الحديدة، تعد من الرياضات المنضوية تحت مظلته، ويسعى بالتعاون مع أسرة اللعبة للنهوض بها، وتشكيل فريق مؤهل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة العربية والإقليمية.

