الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عنصرين بارزين في وحدة المدفعية لـ«حزب الله»

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إن عنصرين من كتيبة المدفعية في «حزب الله»، وكانا يخططان لهجمات ضد إسرائيل، قُتلا في غارات جوية على لبنان أمس.

ووفقاً للجيش، كان كل من محمد عباس شعشوع، المقيم في سحمر في وادي البقاع الشرقي، ومحمد حسين ياسين، المقيم في منطقة قلعة شقيف في جنوب لبنان، متورطين في إعادة تأهيل القدرات القتالية للمجموعة.

وكان شعشوع مسؤولاً عن القدرات المدفعية لـ«حزب الله» في منطقة سحمر، وخلال القتال العام الماضي، نفّذ كثير من الهجمات على منطقة كريات شمونة ومرتفعات الجولان، بحسب الجيش.

وأضاف الجيش أن ياسين، العضو البارز في وحدة المدفعية التابعة لـ«حزب الله» في منطقة قلعة شقيف - والمسؤول عن الهجمات العام الماضي على كريات شمونة ومنطقة رأس الجليل - كان أيضاً متورطاً في نقل الأسلحة إلى جنوب نهر الليطاني، مخالفةً لاتفاقية وقف إطلاق النار.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات للغارات التي استهدفت شعشوع وياسين.

وأفادت السلطات اللبنانية أمس بمقتل شخصين في غارات إسرائيلية؛ أحدهما في غارة على حفارة في سحمر، والثاني في هجوم على صهريج مياه في النبطية الفوقا بجنوب لبنان. كما أصيب شخص ثالث في غارة في عيترون بجنوب لبنان.

