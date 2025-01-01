  1. الرئيسية
نائب الرئيس الفلسطيني: نرحب بجهود ترمب لإنهاء الحرب في غزة

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، اليوم (الثلاثاء)، إن السلطة الفلسطينية ترحب بجهود الرئيس الأميركي، دونالد ترمب لإنهاء الحرب وتثق بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام.

وأضاف في حسابه على منصة «إكس»: «نجدد التزامنا المشترك مع الولايات المتحدة والشركاء كافة من أجل إنهاء الحرب، والوصول إلى اتفاق شامل وسلام عادل على أساس حل الدولتين».

وأكد انخراط السلطة بشكل إيجابي في إنجاز اتفاق وضمان تنفيذه «بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة»، مشدداً على وجوب أن تصب كل الجهود الآن لوقف الحرب والقتل والدمار والتجويع.

وطرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسمياً الاثنين، خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتضمنت بنوداً عدة؛ أبرزها: الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، وتفكيك سلاح حركة «حماس»، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بنودها.

واعتبر ترمب أن إعلانه «يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط»؛ إذ ربط تنفيذ خطته لإنهاء الحرب بتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، منوهاً بمستوى «الدعم العظيم» الذي حظيت به الخطة من قادة دول بالشرق الأوسط.

