التربية تعلن تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية لأبناء المعلمين والموظفين العموميين ومنتسبي قوى الأمن، حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 2 تشرين الأول 2025، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال الرابط الآتي:

http://www.moe.edu.ps/services/apply/2025

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي لإتاحة المجال أمام الموظفين للاستفادة من هذا الترتيب الذي يشمل تغطية الأقساط الجامعية، وفق الإعلان السابق، وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام والإدارة المالية العسكرية.

