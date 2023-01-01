تفاؤل حذر في إسرائيل بعد طرح خطة ترامب لوقف الحرب في غزة..

القدس المحتلة / سما/

أبدى إسرائيليون الإثنين تفاؤلا حذرا إزاء خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب المتواصلة في القطاع الفلسطيني بين الدولة العبرية وحركة حماس منذ قرابة عامين.

وفي مدينة تل أبيب الساحلية، رفع متظاهرون العلمين الأميركي والإسرائيلي ولافتات تحمل صورا لوجوه الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتقول حانا كوهين، عمّة الرهينة عنبار هايمن المحتجزة جثّتها في قطاع غزة “أنا أكثر تفاؤلا، رغم أنّني لا أزال خائفة قليلا من أن أكون قد بالغت”.

وتضيف “أخاف من أن أشعر بخيبة أمل مرة أخرى، خائفة حقّا لأنّنا عانينا كثيرا من اتفاقيات انتهت بانفجارها في وجوهنا” وفشلها.

وشهدت أشهر الحرب جولات عدّة من المفاوضات غير المباشرة التي فشلت في تحقيق اتّفاق دائم لوقف إطلاق النار.

بدوره، بدا غال غورين الذي فقد والديه إبّان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر حذرا في التعبير عن أيّ أمل.

ويقول لفرانس برس “نحاول أن نكون متفائلين اليوم… كنّا سعداء جدا لسماع ما قاله ترامب. كنّا سعداء لأنّه التفت إلينا وسمع نداءاتنا لإنهاء هذه الحرب وإعادة جميع الرهائن”.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأسر 251 شخصا خلال الهجوم، لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 قضوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

واستشهد 66055 فلسطينيا على الأقل، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة جراء الحملة العسكرية التي باشرها الجيش الإسرائيلي عقب الهجوم، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وتنصّ الخطة التي نشرها البيت الابيض على وقف فوري للحرب والإفراج بعد 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على الاتفاق عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ثم إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها محكومين بالمؤبد.

كما تنصّ على أن تكون غزة منزوعة السلاح وتحكمها لجنة انتقالية مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف مجلس إدارة يرأسه ترامب، من دون أيّ دور بتاتا فيها لحركة حماس.

وتسلمّت حماس من الوسيطين القطري والمصري نصّ الخطة، وفق ما ذكر مسؤول لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته إنّ رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد “التقيا للتوّ مفاوضي حماس وسلّموهم خطة العشرين نقطة.

وأضاف أنّ مفاوضي حماس سيدرسون الخطة “بحسن نيّة” ويردّون عليها.

– خبر جيد جدا –

وتقول تسيفي هيتوفسكي التي تسكن في تلّ أبيب، إنها تثق بخطة ترامب التي وصفتها بأنها “خبر جيد جدا جدا”.

وترى أنّ “ترامب ملتزم تمامًا بجلب السلام والازدهار إلى هذه المنطقة، ولا يمكن أن يبدأ ذلك إلا بإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع شعبنا”.

أما المحامي الشاب أفيف وهو من تل أبيب فأبدى أمله بأن يرى عودة جميع الرهائن إلى منازلهم ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من غزة.

ويقول “أعتقد أنه إذا لم تقبل حماس بهذه الصفقة، فيجب تنفيذها بدونها”. ويوضح أنه يرغب في رؤية منطقة فلسطينية تحت إدارة دولية، دون مستقبل لحماس فيها.