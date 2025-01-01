طوني بلير يعود إلى الشرق الأوسط حاكما لغزة ..

سما / وكالات /

في ظل انتظار رد حماس على خطة إنهاء الحرب التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، من المتوقع أن يرأس رئيس الوزراء البريطاني الاسبق طوني بلير آلية الحكم المؤقت في قطاع غزة، المعروفة باسم "مجلس السلام".

ووفقًا لترامب، يُعد بلير "أحد الأشخاص الذين أرغب في رؤيتهم" في هيئة المراقبة الدولية الجديدة. وأكد قائلًا: "بلير رجل صالح. سيكون مجلسا فاعلًا للغاية، والجميع يرغب في الانضمام إليه".

وتأتي إشارة ترامب إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق على خلفية نية الأميركيين وضعه على رأس الجهاز الحكومي الذي سيخلف حماس، وبعد أن كان بلير نفسه يدرس الأمر خلف الكواليس لفترة طويل.

تناول بلير قضية إسرائيل والفلسطينيين لأول مرة عند توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا عام ١٩٩٧. وبعد ثلاثة عقود تقريبًا، أفادت التقارير أن بلير، البالغ من العمر ٧٢ عامًا، أصبح شخصية رئيسية في خطة إنهاء الحرب.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الوزراء السابق كان مسؤولًا عن "عناصر مهمة" أُدرجت في الخطة التي قدمها ترامب.

نسبت الصحيفة الأمريكية إلى بلير "المخطط الأولي" للخطة المكونة من عشرين نقطة، والتي تتضمن، كما ذُكر، "مجلس السلام" الذي سيدير القطاع إلى حين تطبيق السلطة الفلسطينية إصلاحات تُمكّن إسرائيل من الموافقة على تولي زمام الأمور.

وقالت الصحيفة أن مشاركة بلير أثارت استياءً لدى "الكثيرين في الجانب الفلسطيني"، الذين يتذكرونه بشكل سلبي لمشاركته في حرب العراق، ولدعمه لإسرائيل على مر السنين.

كما لوحظ أن الدور المُراد لبلير يُمثل فصلاً جديداً في انخراطه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بعد أن تعامل معه كرئيس وزراء، ومبعوث للأمم المتحدة، ومستشار خاص، وأخيراً كـ"وسيط ظل".

ونقل المقال عن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قوله: "لطالما كرّس بلير جزءاً من قلبه لمشروع إنهاء هذا الصراع. وكأنه لم يغادر قط".

وأضاف باراك أيضاً: "في إسرائيل، لا يُمكنهم بسهولة تقبّل فكرة مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، لكن هذا قد يتغير قليلاً إذا وُضع شخص مثل بلير بينهم. فهو يحظى بالاحترام في إسرائيل".

وصفت الصحيفة علاقة بلير برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "ودية"، وذلك وفقًا لأشخاص شاهدوا تفاعلهما. وقال أحد أعضاء فريق المسؤول البريطاني الكبير السابقين: "يمكنك دائمًا ملاحظة التوتر في الغرفة، ولكن يمكنك أن ترى أن بلير ونتنياهو يتفقان.

يقول منتقدو بلير من الفلسطينيين أنه دأب على الانحياز إلى إسرائيل ضدهم، وأنه خلال سنواته الطويلة في السلطة الفلسطينية لم يُحرز تقدم يُذكر نحو حل الدولتين، على عكس رئيس الوزراء البريطاني الحالي، كير ستارمر، الذي اعترف الأسبوع الماضي بدولة فلسطينية.

لذا، تُعتبر فكرة اضطلاع بلير بدور رئيسي في الحكومة المؤقتة في قطاع غزة "مقلقة".

وهاجم الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، قائلاً: "كنا بالفعل تحت الاستعمار البريطاني. يتمتع بلير بسمعة سيئة هنا. إذا ذُكر اسمه، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو حرب العراق".

كان بلير رئيس وزراء بريطانيا عن حزب العمال من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٧، ثم شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط حتى عام ٢٠١٥. بعد تركه منصبه، أسس معهد توني بلير. وخلال الحرب، ترددت أنباء عن احتمال تعيين بلير منسقًا إنسانيًا لقطاع غزة.