عشرات الشهداء والجرحى في القطاع والدبابات تستهدف وسط غزة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 725 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 50 شهيدا منذ فجر الاثنين في قطاع غزة منهم 35 بمدينة غزة.

ووسط اشتباكات مسلحة عنيفة تقدمت الدبابات في شارع الجلاء قرب عمارة الزهارنة واطلقت النار على مفرق السرايا غرب مدينة غزة.

غزة والشمال

وارتقى شهداء ومصابون ومفقودون تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة جاد الله في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في محيط عيادة الشاطئ غربي مدينة غزة.

وسط القطاع.

وأصيب خمسة مواطنين في قصف من مسيرة على منزل لعائلة عرندس شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهم: عبد الله عوض النجار (الأب) ، آية ياسر أبو دقة (زوجته الحامل في شهرها السابع) وأحمد عبد الله النجار (نجلهما)

وحسب الصحة استشهد ستة مواطنين خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 50 مواطنا و 184 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,055 شهيدًا و 168,346 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,187 شهيدًا و 56,305 إصابة.

ولفتت الصحة انه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 48 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,571 شهيدًا وأكثر من 18,817 إصابة.