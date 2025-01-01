  1. الرئيسية
الطقس: أجواء غائمة وتوقعات بسقوط أمطار اليوم وغدا

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة وتوقعات بسقوط أمطار اليوم وغدا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، غائمًا جزئيا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الجمعة، حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام.

