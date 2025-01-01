ويتكوف: حماس تدرس خطة ترامب ونتوقع ردا إيجابيا من الحركة ..

واشنطن / وكالات /

أفاد مصدر أمني مصري، مساء الإثنين، بأن القاهرة والدوحة سلمتا حركة "حماس" خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن حركة حماس أكدت للوسطين المصري والقطري بأنها ستقوم بدراسة المقترح بإيجابية وموضوعية.

وقال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إن "رد حماس يبدو أوليًا وإيجابيًا، لكن يجب التحقق من ذلك مع قطر ومصر".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع على المحادثات أن رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية أطلعا حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المؤلفة من 20 بندًا بشأن غزة.

وأضاف المسؤول أن وفد مفاوضي الحركة أبلغ الوسطاء بأنه سيدرس الخطة "بحسن نية" وسيقدم ردًا عليها لاحقًا.

وقال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز"، إن المقترح الجديد بشأن غزة "مختلف" ويحظى بدعم كبير من الدول العربية والأوروبية، مضيفًا أنه "متفائل للغاية بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد ويتكوف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يريد السلام ليس في غزة فقط وإنما في جميع المناطق الأخرى"، مشددًا على أن "ترامب سيدفع الجميع للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة".