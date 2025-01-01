  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

القناة 12 العبرية : نتنياهو اعتذر لأمير قطر بحضور ترامب عن هجوم الدوحة

الإثنين 29 سبتمبر 2025 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : نتنياهو اعتذر لأمير قطر بحضور ترامب عن هجوم الدوحة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذر لأمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجوم الدوحة.

وفي وقت سابق تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. 

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن ترامب سيتحدث مع قطر بشأن الصفقة.

كما تناولت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قائلة: “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ويتوقع ترامب موافقة الطرفين”، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن ترامب سيناقش الأمر مع قطر.

وفي وقت سابق، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك لعدة ساعات أمس الأحد في محاولة لتسوية الخلافات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة،بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على محادثات السلام : "الجميع - وأعني الجميع - مستاؤون من نتنياهو"، بحسب موقع "أكسيوس".

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وزعم مستشار ترامب أن ويتكوف وكوشنر "ملّا من نتنياهو تقريبا".

ويعتقد مسؤولون أميركيون، وفق "أكسيوس" أن "نتنياهو يتخذ قرارات مزعزعة للاستقرار بشكل كبير، مثل ضربة قطر، وذلك لدعم بقائه السياسي".

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تكشف تفاصيل اللقاء بين عبد الله بن زايد ونتنياهو ..الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة

الشرطة الإسبانيّة تُنزل 30 إسرائيليًا من الطائرة ..عقوبات خطيرة من الاتحاد الاوروبي قريبا

القناة 13 العبرية : زامير حذر في وثيقة رسمية من استمرار العملية العسكرية في غزة

سيناريوهات نتائج لقاء ترمب ونتنياهو... ما بين تفاؤل وتشاؤم وكذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

صاروخ من اليمن يشل مطار “بن غوريون” ويرعب الإسرائيليين..

"أكسيوس": ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطته لوقف اطلاق النار في غزة

حماس: بلير غير مرحب به فلسطينيا وشعبنا قادر على إدارة نفسه

الأخبار الرئيسية

مقتل واصابة عدد من الجنود الاسرائيليين في اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية في مدينة غزة

"أكسيوس": ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطته لوقف اطلاق النار في غزة

محسن رضائي : لو واصلنا الحرب لمدة 60 يوما ما تبقى لإسرائيل أثر

"سما" تكشف تفاصيل اللقاء بين عبد الله بن زايد ونتنياهو ..الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة

الشرطة الإسبانيّة تُنزل 30 إسرائيليًا من الطائرة ..عقوبات خطيرة من الاتحاد الاوروبي قريبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية