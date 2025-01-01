القناة 12 العبرية : نتنياهو اعتذر لأمير قطر بحضور ترامب عن هجوم الدوحة

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذر لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجوم الدوحة.

وفي وقت سابق تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن ترامب سيتحدث مع قطر بشأن الصفقة.

كما تناولت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قائلة: “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ويتوقع ترامب موافقة الطرفين”، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن ترامب سيناقش الأمر مع قطر.

وفي وقت سابق، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك لعدة ساعات أمس الأحد في محاولة لتسوية الخلافات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة،بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على محادثات السلام : "الجميع - وأعني الجميع - مستاؤون من نتنياهو"، بحسب موقع "أكسيوس".

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وزعم مستشار ترامب أن ويتكوف وكوشنر "ملّا من نتنياهو تقريبا".

ويعتقد مسؤولون أميركيون، وفق "أكسيوس" أن "نتنياهو يتخذ قرارات مزعزعة للاستقرار بشكل كبير، مثل ضربة قطر، وذلك لدعم بقائه السياسي".