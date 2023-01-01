السيسي وابن زايد يبحثان وضع غزة ويرحبان بالمبادرة التي طرحها ترامب “لوقف الحرب

سما / وكالات /

بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإماراتي محمد بن زايد، الاثنين، تطورات الوضع في قطاع غزة وأكدا أهمية دعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا، و168 ألفا و346 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي استقبل ابن زايد “الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية” غير معلنة المدة بدأت الاثنين.

وأضافت أن اللقاء “شمل اجتماعا موسعا ضم وفدي البلدين، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين”.

وقال متحدث الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن “المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة”.

وأعرب السيسي وابن زايد عن “ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع”.

والثلاثاء الماضي، طرح ترامب خطة من 21 بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست”، تتضمن الخطة وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية، وتجميد “خطوط القتال”، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة.

كما تنص على تشكيل هيئتين، دولية وفلسطينية، لتولي إدارة قطاع غزة تدريجيًا، دون إشراك حركة حماس في أي دور سياسي أو أمني.

وأكدا الرئيسان “أهمية دعم هذه المبادرة السلمية، بما يمهد الطريق أمام مسار تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة”.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

والأحد، أعلنت “حماس” أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل متوقفة منذ أن حاولت تل أبيب اغتيال وفد الحركة بالدوحة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكدت أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، ومستعدة لدراسة “أي مقترحات بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية”.

وبموازاة الحديث عن خطة ترامب، تمعن إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصرها منذ نحو 18 عاما.

وبشأن العلاقات بين مصر والإمارات، أشاد السيسي “بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار”.

وأعرب عن “حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية”.

فيما أشاد ابن زايد “بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات”، وفقا للبيان.

وكانت آخر زيارة أجراها ابن زايد لمصر في 25 أغسطس/ آب الماضي، والتقى السيسي بمدينة العلمين (شمال).