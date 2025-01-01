"أكسيوس": ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطته لوقف اطلاق النار في غزة

سما / وكالات /

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الإثنين، عن مساعدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قولهم، إن ترامب قد ينقلب على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إذا رفض الأخير خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي، أن انخفاض الدعم لإسرائيل وصل إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك داخل البيت الأبيض

كما قال مستشارين ترامب لـ"أكسيوس" إن عملية السلام في غزة اختبار لمصداقية الرئيس، مشيرين إلى أن كل ما يريد ترامب تحقيقه في الشرق الأوسط سيتم تقويضه إذا لم يقنع نتنياهو بإنهاء الحرب.

وأكد مستشاري ترامب، أن صبر المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يكاد ينفد مع نتنياهو، موضحين أن ويتكوف كان يتعامل مع إسرائيل وكوشنر مع دول عربية لكنهما وصلا إلى حد اليأس من إسرائيل.

وكشف مستشار لترامب شارك في إعداد الخطط لموقع أكسيوس: "أن العرب وافقوا عليها بنسبة 100%، والآن ننتظر من الرئيس أن يُمارس سحره على نتنياهو، لافتًا إلى أن الرأي السائد في البيت الأبيض هو أنه إذا لم يقبل نتنياهو بالاتفاق، فسيكون مسؤولًا عن استمرار الحرب، "وتمكين حماس، وعدم تقديم أي مساعدة للفلسطينيين الذين يعانون من احتياجات إنسانية هائلة. سيستمر الناس في الجوع. فلنأمل أن نصل إلى هناك».

وأوضح أن الرئيس الأمريكي لم يلوم نتنياهو علنًا قط على إطالة أمد الحرب مع حماس أو فشله في التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى المتبقين، لكن إذا رفض نتنياهو هذه المرة، يعتقد بعض مساعدي ترامب أنه قد ينقلب على رئيس الوزراء.

وشدد مسؤول في الإدارة مطلع على محادثات السلام: «الجميع- وأعني الجميع- يشعرون بالغضب من نتنياهو».