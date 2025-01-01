  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"أكسيوس": ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطته لوقف اطلاق النار في غزة

الإثنين 29 سبتمبر 2025 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطته لوقف اطلاق النار في غزة



سما / وكالات /

 نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الإثنين، عن مساعدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قولهم، إن ترامب قد ينقلب على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إذا رفض الأخير خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي، أن انخفاض الدعم لإسرائيل وصل إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك داخل البيت الأبيض

كما قال مستشارين ترامب لـ"أكسيوس" إن عملية السلام في غزة اختبار لمصداقية الرئيس، مشيرين إلى أن كل ما يريد ترامب تحقيقه في الشرق الأوسط سيتم تقويضه إذا لم يقنع نتنياهو بإنهاء الحرب.

وأكد مستشاري ترامب، أن صبر المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يكاد ينفد مع نتنياهو، موضحين أن ويتكوف كان يتعامل مع إسرائيل وكوشنر مع دول عربية لكنهما وصلا إلى حد اليأس من إسرائيل.

وكشف مستشار لترامب شارك في إعداد الخطط لموقع أكسيوس: "أن العرب وافقوا عليها بنسبة 100%، والآن ننتظر من الرئيس أن يُمارس سحره على نتنياهو، لافتًا إلى أن الرأي السائد في البيت الأبيض هو أنه إذا لم يقبل نتنياهو بالاتفاق، فسيكون مسؤولًا عن استمرار الحرب، "وتمكين حماس، وعدم تقديم أي مساعدة للفلسطينيين الذين يعانون من احتياجات إنسانية هائلة. سيستمر الناس في الجوع. فلنأمل أن نصل إلى هناك».

وأوضح أن الرئيس الأمريكي لم يلوم نتنياهو علنًا قط على إطالة أمد الحرب مع حماس أو فشله في التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى المتبقين، لكن إذا رفض نتنياهو هذه المرة، يعتقد بعض مساعدي ترامب أنه قد ينقلب على رئيس الوزراء.

وشدد مسؤول في الإدارة مطلع على محادثات السلام: «الجميع- وأعني الجميع- يشعرون بالغضب من نتنياهو».

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : استعدوا لحدث استثنائي كبير في الشرق الاوسط ولاول مرة سيتم تحقيقه..

كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين في غزة

القناة 13 العبرية : زامير حذر في وثيقة رسمية من استمرار العملية العسكرية في غزة

نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن “إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن”

“ملاك الأكاذيب الذي خدع إسرائيل”..

سيناريوهات نتائج لقاء ترمب ونتنياهو... ما بين تفاؤل وتشاؤم وكذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

الشرطة الإسبانيّة تُنزل 30 إسرائيليًا من الطائرة ..عقوبات خطيرة من الاتحاد الاوروبي قريبا

الأخبار الرئيسية

محسن رضائي : لو واصلنا الحرب لمدة 60 يوما ما تبقى لإسرائيل أثر

"سما" تكشف تفاصيل اللقاء بين عبد الله بن زايد ونتنياهو ..الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة

الشرطة الإسبانيّة تُنزل 30 إسرائيليًا من الطائرة ..عقوبات خطيرة من الاتحاد الاوروبي قريبا

صاروخ من اليمن يشل مطار “بن غوريون” ويرعب الإسرائيليين..

سيناريوهات نتائج لقاء ترمب ونتنياهو... ما بين تفاؤل وتشاؤم وكذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية