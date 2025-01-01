  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : 50 شهيدًا و184 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

الإثنين 29 سبتمبر 2025 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 50 شهيدًا و184 إصابة خلال يوم في قطاع غزة



غزة / سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 50 شهيدًا، و184 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,055 شهيدًا و 168,346 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,187 شهيدًا و 56,305 إصابة.

ولفتت الصحة انه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 48 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,571 شهيدًا وأكثر من 18,817 إصابة.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : استعدوا لحدث استثنائي كبير في الشرق الاوسط ولاول مرة سيتم تحقيقه..

كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين في غزة

القناة 13 العبرية : زامير حذر في وثيقة رسمية من استمرار العملية العسكرية في غزة

نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن “إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن”

“ملاك الأكاذيب الذي خدع إسرائيل”..

سيناريوهات نتائج لقاء ترمب ونتنياهو... ما بين تفاؤل وتشاؤم وكذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

الشرطة الإسبانيّة تُنزل 30 إسرائيليًا من الطائرة ..عقوبات خطيرة من الاتحاد الاوروبي قريبا

الأخبار الرئيسية

"أكسيوس": ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطته لوقف اطلاق النار في غزة

محسن رضائي : لو واصلنا الحرب لمدة 60 يوما ما تبقى لإسرائيل أثر

"سما" تكشف تفاصيل اللقاء بين عبد الله بن زايد ونتنياهو ..الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة

الشرطة الإسبانيّة تُنزل 30 إسرائيليًا من الطائرة ..عقوبات خطيرة من الاتحاد الاوروبي قريبا

صاروخ من اليمن يشل مطار “بن غوريون” ويرعب الإسرائيليين..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية