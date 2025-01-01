الصحة : 50 شهيدًا و184 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

غزة / سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 50 شهيدًا، و184 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,055 شهيدًا و 168,346 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,187 شهيدًا و 56,305 إصابة.

ولفتت الصحة انه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 48 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,571 شهيدًا وأكثر من 18,817 إصابة.