رئيس حكومة اسرائيل : إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة

رام الله / سما/

نقل موقع "والا" عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قال أمس لممثلي مجلس مستوطنات الضفة إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد اعترف نتنياهو، بمواجهة "واقع معقد"، مشيرًا إلى أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية أمر مستبعد.

وتشير تقارير إعلامية اسرائيلية إلى أن الاجتماع في نيويورك ضم إسرائيل غانتس، رئيس مجلس يشع، ويوسي داغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي، من بين آخرين.

وكان سفير أمريكا لدى إسرائيل مايك هاكابي أكد قبل أيام للقناة الـ4 البريطانية أن قيام إسرائيل "بضم الضفة الغربية لن يكون مفيدا".

وكانت مصادر فلسطينية كشفت لوكالة "سما" بان الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الامارات حذر نتنياهو خلال لقائه في نيويورك من ان خطوة ضم الضفة وعدم انهاء الحرب في غزة ستؤدي الى تفجير المنطقة والغاء اتفاقيات السلام والعودة الى اجواء الكراهية والعداء والتطرف في المنطقة.

واضاف بن زايد ان الامارات ترفض تجويع سكان قطاع غزة وان انهاء الحرب الان في القطاع يخدم الاستقرار والامن لما فيه مصلحة الجميع..