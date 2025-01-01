  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"سما" تكشف تفاصيل اللقاء بين عبد الله بن زايد ونتنياهو في نيويورك ..

رئيس حكومة اسرائيل : إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة

الإثنين 29 سبتمبر 2025 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حكومة اسرائيل : إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة



رام الله / سما/

 نقل موقع "والا" عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قال أمس لممثلي مجلس مستوطنات الضفة إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد اعترف نتنياهو، بمواجهة "واقع معقد"، مشيرًا إلى أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية أمر مستبعد.

وتشير تقارير إعلامية اسرائيلية إلى أن الاجتماع في نيويورك ضم إسرائيل غانتس، رئيس مجلس يشع، ويوسي داغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي، من بين آخرين.

وكان سفير أمريكا لدى إسرائيل مايك هاكابي أكد قبل أيام للقناة الـ4 البريطانية أن قيام إسرائيل "بضم الضفة الغربية لن يكون مفيدا".

وكانت مصادر فلسطينية كشفت لوكالة "سما" بان الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الامارات حذر نتنياهو خلال لقائه في نيويورك من ان خطوة ضم الضفة وعدم انهاء الحرب في غزة ستؤدي الى تفجير المنطقة والغاء اتفاقيات السلام والعودة الى اجواء الكراهية والعداء والتطرف في المنطقة.

واضاف بن زايد ان الامارات ترفض تجويع سكان قطاع غزة وان انهاء الحرب الان في القطاع يخدم الاستقرار والامن لما فيه مصلحة الجميع..

 

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : استعدوا لحدث استثنائي كبير في الشرق الاوسط ولاول مرة سيتم تحقيقه..

كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين في غزة

نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن “إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن”

القناة 13 العبرية : زامير حذر في وثيقة رسمية من استمرار العملية العسكرية في غزة

"الكنيست" الاسرائيلي يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

“ملاك الأكاذيب الذي خدع إسرائيل”..

سيناريوهات نتائج لقاء ترمب ونتنياهو... ما بين تفاؤل وتشاؤم وكذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الشرطة الإسبانيّة تُنزل 30 إسرائيليًا من الطائرة ..عقوبات خطيرة من الاتحاد الاوروبي قريبا

صاروخ من اليمن يشل مطار “بن غوريون” ويرعب الإسرائيليين..

سيناريوهات نتائج لقاء ترمب ونتنياهو... ما بين تفاؤل وتشاؤم وكذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

ترمب: المفاوضات بشأن خطة إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية

قد تشهد تصفية خامنئي..اسرائيل : الحرب الثانية مع إيران قادمة وستكون مختلفة عن سابقتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية