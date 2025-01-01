مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم مسلح “غامض” داخل كنيسة بولاية ميشيغان الأمريكية

سما / وكالات /

قُتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون في هجوم مسلح استهدف قدّاسا، الأحد، داخل كنيسة بولاية ميشيغان الأمريكية.

وأعلنت شرطة مدينة غراند بلانك، في بيان، أن رجلاً في الأربعينيات من عمره قاد سيارته إلى باب الكنيسة أثناء إقامة القداس، ثم أطلق النار على المشاركين فيه.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، ذكرت الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وأشارت الشرطة إلى اندلاع حريق داخل الكنيسة عقب الهجوم، ما قد يرفع حصيلة الضحايا.

وقالت إن المهاجم قُتل برصاص عنصرين من الشرطة، فيما هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع.

وتشتبه الشرطة في أن الحريق أشعله المهاجم عمدا.

في سياق متصل، قال “مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات” (ATF) في الولايات المتحدة، إن المهاجم يدعى توماس جاكوب سانفورد، وهو عنصر سابق في مشاة البحرية الأمريكية.

بدورها، أفادت الشرطة أن المهاجم وصل موقع الحادث على متن مركبة “بيك آب” عليها علمان أمريكيان.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الحادث بأنه “عمل عنف مستهدف”، فيما لم يصدر أي بيان على الفور حول دوافع المهاجم لتنفيذ الهجوم.

وفي معرض تعليقه على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم “اعتداء مستهدف” ضد المسيحيين.

وأضاف في تدوينة له على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها، إنه تلقى إحاطة حول الحادث، مؤكدا تقديم إدارته الدعم الكامل للسلطات المحلية فيما يخص التحقيقات المتعلقة به.